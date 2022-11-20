Eğitime bir gün ara! Valilikten son dakika açıklaması! Kuvvetli fırtına bekleniyor

"Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik hastalığı bulunan personel 21 Kasım'da bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Ayrıca İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir."