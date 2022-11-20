Giriş Tarihi:
20.11.2022
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı, yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 13 Kasım 2022 Pazar günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı, yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?