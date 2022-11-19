Yuvacık Barajı alarm veriyor! Eski köprü ortaya çıktı
YAŞAM İHA
Kocaeli’de bulunan Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 19’a düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülenirken yıllar önce sular altında kalan eski köprü ise gün yüzüne çıktı.
Kocaeli'de sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü.
Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı su seviyesiyle alarm vermeye başladı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar geriledi.
Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi.
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