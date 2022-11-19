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İstanbul’da mide bulandıran görüntü! Simit tezgahından öyle bir şey çıktı ki...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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İstanbul’da mide bulandıran görüntü! Simit tezgahından öyle bir şey çıktı ki...

İstanbul’da kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.

İstanbul'da mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü'ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.

Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı anlara şahit olan gören vatandaşlar, görüntülere tepki gösterdi.

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