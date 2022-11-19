İstanbul’da mide bulandıran görüntü! Simit tezgahından öyle bir şey çıktı ki...
YAŞAM İHA
İstanbul’da kilitli halde bulunan bir simit tezgahında farenin gezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Simit arabasındaki fareyi görenler şaşkına döndü.
İstanbul'da mide bulandıran görüntü, Pendik Köprüsü'ndeki bir otobüs durağının önünde kilitli halde bulunan simit tezgahından çekildi.
Simit arabasının içine giren bir fare bir simitlerin satıldığı bölümde bir süre gezindi.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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