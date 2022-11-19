Mersin’de akılalmaz hırsızlık! Ev almak için emlak ofisine götürdüler aracındaki parayı çaldılar

Mersin'de yaşayan A.K., Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde ev almak için Erdemli ilçesinde bir banka şubesinden 1 milyon 700 bin TL kredi çekti. A.K., ev almak için anlaştığı emlakçıyla notere gidecekken, çeşitli bahanelerle emlak ofisine gitmeye ikna edildi. Parasının 700 bin TL'lik kısmını yanına alan A.K., geri kalan 1 milyon TL'yi aracında bıraktı. Araçtaki para, yüzü maskeli kişi tarafından çalındı.