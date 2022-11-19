19 Kasım 2022, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kandilli önlerinde arızalanan konteyner gemisi dolayısıyla askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.