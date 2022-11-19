19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2022 00:19
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Kandilli önlerinde arızalanan konteyner gemisi dolayısıyla askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Trafik askıya alındı
Çevik kuvveti aracı kaza yaptı
Çevik kuvveti aracı kaza yaptı
İzmir’i sel aldı
İzmir’i sel aldı
Sağlık personeli alınacak
Sağlık personeli alınacak
Evli çiftin kavgasına aileler dahil olunca...
Evli çiftin kavgasına aileler dahil olunca...
Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim
Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
Dev pitonun içinden çıkan dehşete düşürdü
2002 yılında neler oldu?
2002 yılında neler oldu?
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Asgari ücrette en güçlü senaryo
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Diyarbakır’da gurur tablosu!
Pazarda silahlı kavga!
Pazarda silahlı kavga!
Daha Fazla Video Göster