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Gaziantep’te miras vahşeti! Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Gaziantep’te miras vahşeti! Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

Gaziantep’te 6 ay önce alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldüren ve yargılama süreci devam eden Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti. Çelik’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te yaşanan olay, 10 Mayıs 2022'de Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana gelmişti.

İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenleri, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'le ofisinde tartışmaya başlamış ve silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında silahını çıkaran kadın doğum uzmanı 34 yaşındaki Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i öldürmüştü.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın doğum uzmanı doktor Bekir Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziantep İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana gelen olayda, kentin tanınmış kadın doğum uzmanlarından Dr. Bekir Çelik ve amcasının çocukları arasında iddiaya göre, mal paylaşımı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine doktor ve amcasının çocukları birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Kavga sırasında Dr. Çelik, iş merkezinin girişinde kendisine satırla saldıran şahıslara ateş açtı. Doktorun silahından çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Başına mermi isabet eden Alaattin Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis katil zanlısı doktoru gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastane kaldırılan 2 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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