Gaziantep’te miras vahşeti! Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine doktor ve amcasının çocukları birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Kavga sırasında Dr. Çelik, iş merkezinin girişinde kendisine satırla saldıran şahıslara ateş açtı. Doktorun silahından çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Başına mermi isabet eden Alaattin Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.