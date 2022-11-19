Demans hastası Gencay Gürün’ün 10 milyon lirasını çaldı! O hizmetlinin ifadesi pes dedirtti

HASTALIĞINDAN FAYLANDI İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, hala ile yeğen karakolun yolunu tuttu. Şikayetçi olan Gürün, olayı öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve ne için bu paraları gönderdiğini hatırlamadığını, kendisinin bu kadar yüklü meblağları göndermesinin mümkün olmadığını ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Fatma D. ise Gürün'ün kendisini aileden biri gördüğünü anlatarak, "Çiftin kızı olmadığı için beni manevi kızı olarak kabul etti. Ben de kendisini annem kabul ettim. Hatta torunumun ismini Gencay koyduk. Çalıştığım süre boyunca kendisinden para talep etmedim. O bana istediği zaman para verirdi. Sadece maaş ödemesini gösterebilmesi için 2 bin TL civarı ödeme yapardı. Onun haricinde bana maaş ödemesi şeklinde elden veya banka yoluyla para verirdi. Bahsi geçen tutarları tam olarak hatırlamıyorum ancak bana kendi rızasıyla verdi. Ya da bir ihtiyacım vardır, o yüzden vermiştir" dedi.