14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ünlü diplomat Gencay Gürün'e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

Ünlü diplomat Gencay Gürün'e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

Bir dönem Paris'te konsolosluk görevinde bulunan 90 yaşındaki Gencay Gürün, demans hastası oldu. Bunun üzerine mahkeme, yeğeni Aslı Bleda'yı vasi atadı. Bleda, 22 yıllık hizmetlisinin Gürün'ün hesabından 10 milyon lirayı başka hesaba aktardığını gördü. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.11.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 11:46
  • 1
  • 9
Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

Bir dönem Fransa'nın başkenti Paris'te konsolosluk görevinde bulunan ve Fransa'da "Sanat ve Edebiyat Şövalyesi" (Chevalier des Arts et des Lettres) nişanı ile Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktorluk unvanına layık görülen 90 yaşındaki Gencay Gürün, geçtiğimiz yıllarda demans hastalığına yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

Kardeşinin kızı reklamcı Aslı Bleda, halasına vasi olarak atanmak için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Talep kabul edildi. Bleda bir süre sonra evde 22 yıldır çalışan hizmetli Fatma D.'nin, halasının hesaplarına erişiminin olduğunu fark etti.

  • 3
  • 9
Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

Banka hesaplarını inceleyen Bleda, hizmetlinin kendisinin ve kızının hesabına 2016'da 450 bin dolar, 2017'de 100 bin TL, 2018'de 630 bin TL, 2019'da 160 bin TL, 2020'de 130 bin TL ve 30 bin euro olmak üzere toplamda 10 milyon liraya yakın para gönderdiğini belirledi. Bleda'nın durumu sorduğu Gencay Gürün transferlerden haberinin olmadığını söyledi.

  • 4
  • 9
Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

"BENİ MANEVİ KIZI OLARAK KABUL ETTİ"

Hala ile yeğen karakolun yolunu tuttu. Şikâyetçi olan Gürün, olayı öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve ne için bu paraları gönderdiğini hatırlamadığını, kendisinin bu kadar yüklü meblağları göndermesinin mümkün olmadığını ifade etti.

  • 5
  • 9
Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Fatma D. (42) ise Gürün'ün kendisini aileden biri gördüğünü anlatarak, "Çiftin kızı olmadığı için beni manevi kızı olarak kabul etti. Ben de kendisini annem kabul ettim. Hatta torunumun ismini Gencay koyduk.