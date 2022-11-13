Ünlü diplomat Gencay Gürün’e büyük şok! Vasi olarak atanan yeğeni fark etti | Hizmetlisi 10 milyon lirasını çalmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Fatma D. (42) ise Gürün'ün kendisini aileden biri gördüğünü anlatarak, "Çiftin kızı olmadığı için beni manevi kızı olarak kabul etti. Ben de kendisini annem kabul ettim. Hatta torunumun ismini Gencay koyduk.