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Son dakika: İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
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Son dakika: İstanbul’da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler yapılamadı.

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