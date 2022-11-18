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Yozgat'ta 10 katlı apartmanın bodrumunda yangın; Çok fazla kişi dumandan etkilendi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Yozgat’ta 10 katlı apartmanın bodrumunda yangın; Çok fazla kişi dumandan etkilendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 10 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen 26 kişi hastanede tedavi altına alındı. Emniyet olayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir sitede, öğle sularında 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik panosunun patlamasıyla yangın meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ederek yangını söndürdü.

26 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 26 kişi, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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