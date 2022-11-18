Muhteşem Cuma İNDİRİMLERİ ne zaman? Efsane Cuma kaç gün sürüyor? Trendyol, Hepsiburada... Muhteşem cuma indirimleri ayın kaçında?
Her yıl Kasım ayının belirli bir zamanında bir çok marka ürünlerinde dev indirimler gerçekleştirmekte. Türlü ihtiyaçlarını bu indirim zamanında tamalamak isteyen vatandaşlar "Muhteşem cuma indirimleri ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Efsane Cuma indirimleri kaç gün sürüyor? Trendyol efsane cuma ne zaman? Hepsiburada muhteşem cuma indirimleri ayın kaçında?
Efsane cuma indirimleri başladı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kasım ayının belirli günlerinde çeşitli markalar tarafından yılın en büyük indirimleri gerçekleştiriliyor. Bu inidirm zamanından yararlanamka isteyenler detayları araştırıyor. Peki Trendyol, Hepsiburada Kasım indirimleri ne zaman başlayacak? Muhteşem cuma indirimleri kaç gün sürüyor? Efsane cuma ne zaman? İşte merak edilenler...
MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlayacak. Yine her marka bu tarihi beklemeyip indirim tarihini öne çekebiliyor.
TRENDYOL EFSANE CUMA AYIN KAÇINDA?
Trendyol efsane cuma indirimlerini 22 ila 25 Kasım aralığında,
Hepsiburada muhteşem cuma indirimleri ise 21-26 Kasım aralığında gerçekleştirecek.
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?
Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.
Bir sonraki iddia ise;
1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.
1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.
Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.
1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
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