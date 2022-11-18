Muhteşem Cuma İNDİRİMLERİ ne zaman? Efsane Cuma kaç gün sürüyor? Trendyol, Hepsiburada... Muhteşem cuma indirimleri ayın kaçında?

Efsane cuma indirimleri başladı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kasım ayının belirli günlerinde çeşitli markalar tarafından yılın en büyük indirimleri gerçekleştiriliyor. Bu inidirm zamanından yararlanamka isteyenler detayları araştırıyor. Peki Trendyol, Hepsiburada Kasım indirimleri ne zaman başlayacak? Muhteşem cuma indirimleri kaç gün sürüyor? Efsane cuma ne zaman? İşte merak edilenler...

MUHTEŞEM CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen efsane cuma indirimleri bu yıl 25 Kasım Cuma günü başlayacak. Yine her marka bu tarihi beklemeyip indirim tarihini öne çekebiliyor.