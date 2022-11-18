Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi | Trafikte yoğunluk yaşanıyor





İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 07.30'da yüzde 40 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.