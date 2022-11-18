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Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi | Trafikte yoğunluk yaşanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Yola çıkacaklar dikkat! Bazı vapur seferleri iptal edildi | Trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı sabah saatlerinde yüzde 40’a ulaştı. İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı sabah saatlerinde yüzde 40'a ulaştı.



İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 07.30'da yüzde 40 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferlerinin yapılamadığı belirtildi.

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