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Ankara polisinden dev operasyon! Eski yüzbaşı, silah çetesi yöneticisi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Ankara polisinden dev operasyon! Eski yüzbaşı, silah çetesi yöneticisi çıktı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Çete yöneticisinin eski yüzbaşı olduğu ve daha çok para kazanınca askerliği bıraktığı ortaya çıktı.

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