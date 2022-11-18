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Antalya’da evli çiftin kavgasına aileler karışınca karakolluk oldular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Antalya’da evli çiftin kavgasına aileler karışınca karakolluk oldular

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde karı koca arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca tansiyon iyiden iyiye yükseldi. Birbirlerine taş ve sopa atan tarafların kavgasında yaralanan olmazken, karı ve koca karakola götürüldü.

Olay, Antalya Muratpaşa'ya bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Evli çiftin kavgasına aileler dahil olunca... EVLİ ÇİFTİN KAVGASINA AİLELER DAHİL OLUNCA...

Edinilen bilgiye göre, H. S. ve E. S. arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

ORTALIK KARIŞTI

Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

KARAKOLDA BİTTİ

Polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.

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