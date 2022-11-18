Kocaeli’de 11 yaşındayken komşusundan iğrenç istismar! Öfkeli baba mahkeme salonunda kendine hakim olamadı

"GECELERİ UYUYAMIYORDU"

Tanık olarak dinlenen R.G.'nin kuzeni B.Ç. ise "R.G. o zaman 11 yaşındaydı. Geceleri uyuyamıyordu. Bir gün markette bana olanları birden anlatmaya başladı. Ben de ona burada böyle şeylerin anlatılmayacağını, evde konuşmamızın daha doğru olacağını söyledim. Evde bana her şeyi anlattı. Ben de teyzeme anlattım" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Öte yandan, sanığa duruşmada yumruk atan C.G. hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.