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Manisa’da feci kazada annesini kaybetmişti! Ağır yaralanan astsubaydan acı haber geldi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Manisa’da feci kazada annesini kaybetmişti! Ağır yaralanan astsubaydan acı haber geldi

Manisa'da izin dönüşü kullandığı otomobille pulluk takılı traktöre arkadan çarptığı, annesi Hatice Kök'ün hayatını kaybettiği kazada yaralanan 25 yaşındaki hava astsubay Buğra Kök de 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kök'ün babası Ercan Kök  ile 3 yaşındaki yeğeni Metehan Dutar’ın tedavileri ise devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşanan kaza, önceki gün saat 17.30 sularında İzmir-Ankara kara yolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil, aynı yönde giden T.T. idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, pulluğa saplanan otomobilin sürücüsü hava astsubay Buğra Kök, annesi Hatice ve babası Ercan Kök ile yeğeni Metehan Dutar ve traktör sürücüsü T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yaralılardan Buğra Kök, Metehan Dutar ve Ercan Kök ise Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyata alındı.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Memleketi Zonguldak'tan iznin bitmesi nedeniyle yakınlarıyla görev yaptığı İzmir'in Karaburun ilçesine dönerken meydana gelen kazada yaralanan astsubay Buğra Kök da bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Kök'ün ölüm haberi ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını yasa boğdu.Diğer yaralılardan Ercan Kök ve Metehan Dutar'ın hastanedeki tedavileri sürerken, önceki gün taburcu edildikten sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü T.T. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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