Manisa’da feci kazada annesini kaybetmişti! Ağır yaralanan astsubaydan acı haber geldi

Kazada, pulluğa saplanan otomobilin sürücüsü hava astsubay Buğra Kök, annesi Hatice ve babası Ercan Kök ile yeğeni Metehan Dutar ve traktör sürücüsü T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hatice Kök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.