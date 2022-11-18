Kış lastiği takmak hangi aya kadar zorunlu? Kışlık lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? 2022-2023 Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Kış aylarında olası trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla yılın belirli döneminde kış lastiği takmak zorunlu hale getiriliyor. Peki kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlıyor? Kış lastiği alırken nelere dikkat edilmeli?
Kış lastiği uygulaması başladı mı sorusunun aratılmaları hız kazandı. Yurt genelinde beklenen kar yağışı haberlerinin ardından kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Kış aylarında araç kullanımı hem zorlaşıyor hem de risk taşıyor. Bu sebeple kış lastiği uygulamasıyla kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki kışlık lastik ne zaman takılır? 2022-2023 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte merak edilenler...
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uygulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?
Kurala uymayan araçların sürücülere 1.152 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.
KIŞ LASTİĞİ TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
LASTİK ÖMRÜNE DİKKAT!
* Lastik alınırken tarihine mutlaka bakılmalı
* Lastiğin ortalama ömrü 40 bin kilometre
* Bekletilmiş, ömrü dolmuş lastikler özelliğini kaybediyor
* Trafik kazalarındaki araç kusurlarının yarısından fazlası lastiklerden kaynaklanıyor
* 7 derecenin altındaki hava sıcaklığında kış lastiği kullanılmalı
* Kış lastiği hususi değil "ticari" araçlarda zorunlu
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- Kış lastiği takmak hangi aya kadar zorunlu? Kışlık lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? 2022-2023 Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?
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