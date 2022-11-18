Kış lastiği takmak hangi aya kadar zorunlu? Kışlık lastiği alırken nelere dikkat edilmeli? 2022-2023 Kış lastiği takmak için son gün ne zaman?

Kış lastiği uygulaması başladı mı sorusunun aratılmaları hız kazandı. Yurt genelinde beklenen kar yağışı haberlerinin ardından kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Kış aylarında araç kullanımı hem zorlaşıyor hem de risk taşıyor. Bu sebeple kış lastiği uygulamasıyla kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki kışlık lastik ne zaman takılır? 2022-2023 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uygulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur.