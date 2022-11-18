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Beylikdüzü'nde araç üzerinde ölüme yolculuk

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Beylikdüzü’nde araç üzerinde ölüme yolculuk

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2 şahıs, hareket halindeki aracın üstüne çıkıp yolculuk yaptı. Hem kendi canlarını hem de trafiği riske attıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçen gece sularında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi.

Hareket halindeki 34 CKU 467 plakalı otomobilin üstüne 2 kişi çıkarak yolculuk yaptı. Biri aracın sunroof kısmında, diğeri ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptı.

Ölüme yolculuk kamerada ÖLÜME YOLCULUK KAMERADA

Aldıkları tek güvenlik önlemi ise birbirlerine ve araca tutunmak oldu.

Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anları, başka sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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