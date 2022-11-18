Beylikdüzü’nde araç üzerinde ölüme yolculuk

Hareket halindeki 34 CKU 467 plakalı otomobilin üstüne 2 kişi çıkarak yolculuk yaptı. Biri aracın sunroof kısmında, diğeri ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptı.

ÖLÜME YOLCULUK KAMERADA Aldıkları tek güvenlik önlemi ise birbirlerine ve araca tutunmak oldu.