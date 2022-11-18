Beylikdüzü'nde araç üzerinde ölüme yolculuk
YAŞAM DHA
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 2 şahıs, hareket halindeki aracın üstüne çıkıp yolculuk yaptı. Hem kendi canlarını hem de trafiği riske attıkları anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçen gece sularında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi.
Hareket halindeki 34 CKU 467 plakalı otomobilin üstüne 2 kişi çıkarak yolculuk yaptı. Biri aracın sunroof kısmında, diğeri ayaklarını kapı tarafından sallandırarak yolculuk yaptı.
Aldıkları tek güvenlik önlemi ise birbirlerine ve araca tutunmak oldu.
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