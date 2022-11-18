Kış tatilcilerinin beklediği sezon geldi! Kars Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
Türkiye'nin en kritik kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı9 turistleri en güzel şekilde ağırlamak için sezon öncesi hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin en konforlu ağırlanması için hazırlıklar devam ediyor.
Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Sezon hazırlıklarımız tamamlanmak üzere, otellerimiz yaz sezonu boyunca hazırlıklar yaptı. Misafirlerimizin daha konforlu, daha lüks hizmet alabilmeleri için kristal kar da yüzünü gösterdi. Biraz kar yağdı, yeterli değil henüz, daha çok yağmasını bekliyoruz. Karın en kısa sürede yağmasıyla otellerimiz hazır, pistlerimiz hazır olarak en güzel şekilde yeni bir kış sezonuna hazırlanıyoruz. Güzel bir sezon diliyorum" dedi.
Maliyetlerin ciddi bir şekilde arttığına dikkat çeken Saraçoğlu, "Bu sezon maliyetlerin ciddi bir şekilde artmasıyla beraber otel fiyatlarına da bu yansımış durumda. Fena değil, güzel gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle öne çıkan 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Cıbıltepe Kayak Merkezi, çığ tehlikesinin olmaması sebebiyle kayak tutkunlarına önemli avantajlar sunuyor.
Telesiyej hattı ve pistleri temizlenip düzenlenerek kayakseverler için hazırlanan, tesislerin tamamı onarılan Cıbıltepe, kayak sezonunun açılmasıyla konuklarını ağırlayacak.
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