Kış tatilcilerinin beklediği sezon geldi! Kars Sarıkamış yeni kayak sezonuna hazırlanıyor

Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yeni sezon öncesi yerli ve yabancı turistlerin en konforlu ağırlanması için hazırlıklar devam ediyor.

Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Sezon hazırlıklarımız tamamlanmak üzere, otellerimiz yaz sezonu boyunca hazırlıklar yaptı. Misafirlerimizin daha konforlu, daha lüks hizmet alabilmeleri için kristal kar da yüzünü gösterdi. Biraz kar yağdı, yeterli değil henüz, daha çok yağmasını bekliyoruz. Karın en kısa sürede yağmasıyla otellerimiz hazır, pistlerimiz hazır olarak en güzel şekilde yeni bir kış sezonuna hazırlanıyoruz. Güzel bir sezon diliyorum" dedi.