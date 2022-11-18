İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı
İstanbul’da iki pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı. Bir pazarcı silahla sağa sola ateş açarak dehşet saçtı. Husumetlisini silahla vuran kişi, pazara gelen bir kadını da silahla kolundan yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay dün 15.30 sularında Fatih Mahallesi'nde bulunan pazarda meydana geldi. İddiaya göre pazarcı İbrahim K. ile Fikret U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sonrası uzaklaşan İbrahim K. elinde silahla tekrar pazara geldi. Rasgele sağa sola ateş açan İbrahim K. husumetlisi Fikret U.'yu silahla vurdu. O sırada pazara alışverişe gelen bir kadın kurşunların hedefi oldu. Kolundan vurulan kadın, yere yığıldı.
İhbar üzerine pazara çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Pazarcı Meral Erdoğan, "Silahlı çatışma çıktı. Sebzeciler arasında oldu adam pazarın içine elinde silahla girdi havaya ateş açtı. Husumetlisiymiş alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Bir kadın yaralandı. Pazara gelen olayla alakası olmayan bir kadın yaralandı. Pazarcı da yaralandı. Ağır yaralı yok diye biliyoruz." dedi.
Görgü tanığı Mustafa Bakar, "Pazarcının alacağı varmış ilk önce kapıştılar sonra 'Bekle ben geliyorum' demiş. Silahı almış gelmiş, sıka sıka gitti. Alacak verecek meselesi. Bir tane bayan omuzundan yaralandı onu gördüm." ifadesini kullandı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı | 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri
- SON DAKİKA! İŞKUR sağlık işçisi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru ne zaman?
- TOKİ GAZİANTEP İSİM LİSTESİ | TOKİ Gaziantep kura sonuçları belli oldu mu? Nizip, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli... TOKİ Gaziantep sonuç sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu: 2022 Sağlık Bakanlığı atama tercihleri ne zaman başlıyor? Branş dağılımı ve şartlar...
- ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI | 100. özel güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Özel Güvenlik Sınav sonucu nasıl öğrenilir?
- TOKİ Bingöl SONUÇ EKRANI | TOKİ Bingöl İsim Listesi...Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçeleri hak sahipleri belli oldu mu? BİNGÖL TOKİ kura Canlı izle!
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 18 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?
- Masterchef eleme adayları kim oldu? 17 Kasım Masterchef hangi takım kazandı? Dün gece yaşananlar...
- VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? VGM burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- House Of The Dragon 2. sezon ne zaman? House Of The Dragon 2. sezon olacak mı, var mı?