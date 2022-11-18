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İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

İstanbul’da iki pazarcı esnafı arasında tartışma çıktı. Bir pazarcı silahla sağa sola ateş açarak dehşet saçtı. Husumetlisini silahla vuran kişi, pazara gelen bir kadını da silahla kolundan yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan olay dün 15.30 sularında Fatih Mahallesi'nde bulunan pazarda meydana geldi. İddiaya göre pazarcı İbrahim K. ile Fikret U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sonrası uzaklaşan İbrahim K. elinde silahla tekrar pazara geldi. Rasgele sağa sola ateş açan İbrahim K. husumetlisi Fikret U.'yu silahla vurdu. O sırada pazara alışverişe gelen bir kadın kurşunların hedefi oldu. Kolundan vurulan kadın, yere yığıldı.

İhbar üzerine pazara çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Pazarcı Meral Erdoğan, "Silahlı çatışma çıktı. Sebzeciler arasında oldu adam pazarın içine elinde silahla girdi havaya ateş açtı. Husumetlisiymiş alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Bir kadın yaralandı. Pazara gelen olayla alakası olmayan bir kadın yaralandı. Pazarcı da yaralandı. Ağır yaralı yok diye biliyoruz." dedi.

Görgü tanığı Mustafa Bakar, "Pazarcının alacağı varmış ilk önce kapıştılar sonra 'Bekle ben geliyorum' demiş. Silahı almış gelmiş, sıka sıka gitti. Alacak verecek meselesi. Bir tane bayan omuzundan yaralandı onu gördüm." ifadesini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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