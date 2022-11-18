İstanbul’da pazarda dehşet! Alışverişe gelmişti silahlı kavgada yaralandı

Pazarcı Meral Erdoğan, "Silahlı çatışma çıktı. Sebzeciler arasında oldu adam pazarın içine elinde silahla girdi havaya ateş açtı. Husumetlisiymiş alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Bir kadın yaralandı. Pazara gelen olayla alakası olmayan bir kadın yaralandı. Pazarcı da yaralandı. Ağır yaralı yok diye biliyoruz." dedi.