Tuzla'da atık su tankerleri kaza yaptı
Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da iki atık su tankerinin kaza yapması sonucunda tankerlerden biri yola devrildi. Kazada devrilen tanker şoförü yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı firmaya ait 2 atık su tankeri seyir halindeyken öndeki 34 EJC 484 plakalı tanker içerisindeki suyun dengesinden dolayı sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Arkadan gelen 34 EFS 176 plakalı atık su tankeri şoförü de devrilen tankere çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
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