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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli! Hangi seferler iptal oldu | Yola çıkacaklar dikkat

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli! Hangi seferler iptal oldu | Yola çıkacaklar dikkat

Son dakika haberine göre İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti. İşte iptal edilen o seferler.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları Seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti.
İptal edilen Şehir Hatları seferleri şöyle:


Avcılar - Bostancı
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy
Üsküdar - Aşiyan
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
Bostancı - Karaköy - Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Adalar - Beşiktaş
Maltepe - Adalar
Adalar - Maltepe



Öte yandan iptal edilen İDO seferleri ise şöyle:
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa (Saat 14.50)
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy (Saat 15.30)
Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
Yalova-Yenikapı (Saat 15.45)
Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)
Yenikapı-Yalova (Saat 15.45)

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