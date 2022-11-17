Bursa’da öğretmen hayatının şokunu yaşadı! Kendi evinde kiracı oldu
Bursa’da yeni bir ev almak için oturduğu evini satan öğretmen kendi evinde kiracı oldu. Kimya öğretmeni Melike Erdem, sattığı evinde kiracı olarak kaldı. Kendisini dolandırdığını öne sürdüğü komşusuyla her gün telefonda görüşen Erdem, kendisinin oyalandığını iddia ediyor.
Bursa'da yaşanan olay, Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Öğretmenlik yapan Melike Erdem, iddiaya göre 2 yıl önce oturduğu evi yeni bir ev alma hayaliyle satılığa çıkardı.
Evinin çabuk satılması içinde durumu komşularına bildirdi. Durumu öğrenen alt komşusu ise kendisinin bu işlerle ilgili taşeron bir firma çalışanı olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti.
KOMŞUSUNA GÜVENDİ OTURDUĞU EVDE KİRACI KALDI
Komşusunun sözlerine güvenen Erdem'in evi kısa süre sonra başka bir vatandaşa 400 bin liraya satıldı. Parayı alan Erdem, durumu hemen alt komşusuna bildirdi. Alt komşu, Melike Erdem ve ablasına almak istedikleri evi gösterip 205 bin lira peşinat istedi. Ev alma heyecanıyla komşusuna güvenen Erdem, istenilen parayı verdi. Yapılan sözleşmede Ataevler'deki dairenin yarısının nakit, yarısının da tapu çıktığında ödeneceği ifade edildi. Fakat aradan 2 yıl geçmesine rağmen ne evi, ne tapuyu ne de parayı alabilen Erdem, kızı ve annesiyle oturduğu evde kiracı kaldı.
Dolandırıldığını ifade eden Melike Erdem, "2 yıl önce kendi evimi yeni bir ev almak için satılığa çıkardım. Durumu ise alt komşuma bildirdim. Komşum bana bir firmada taşeron olarak çalıştığını söyleyerek yardımcı olacağını belirtti. Bende 2 yıllık komşuluğumuza güvenip sözüne itibar ettim. Kendi evim kısa bir süre sonra yabancı birine satıldı. Komşum benden peşinat isteyerek, ev almak istediğim yere götürdü. Bana 400 bin liraya bu evi almak için aracı olduğunu belirtti. Bende kendisine güvenip 205 bin lira peşinat verdim. Sözleşme yaptık. Yarısını da tapuyu aldığımda ödeyecektim. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen bana hala evi ya da parayı vereceğini söyleyip oyalıyor" dedi.
Alt komşusundan şikayetçi olan Erdem, mahkeme sürecinden çıkacak kararı bekliyor.
Her gün kendisinden parayı alan alt komşusu taşeron ile telefonda görüşen Melike Erdem'e, dava açtığı V.B. isimli kişi ise telefonda şu cevabı veriyor: "Ben sana başka bir ev vereyim. 800 bin lira daha bana ilave edeme yapmanız gerekiyor. O gün paranın tamamını ödememiştiniz."
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