Bursa’da öğretmen hayatının şokunu yaşadı! Kendi evinde kiracı oldu

Dolandırıldığını ifade eden Melike Erdem, "2 yıl önce kendi evimi yeni bir ev almak için satılığa çıkardım. Durumu ise alt komşuma bildirdim. Komşum bana bir firmada taşeron olarak çalıştığını söyleyerek yardımcı olacağını belirtti. Bende 2 yıllık komşuluğumuza güvenip sözüne itibar ettim. Kendi evim kısa bir süre sonra yabancı birine satıldı. Komşum benden peşinat isteyerek, ev almak istediğim yere götürdü. Bana 400 bin liraya bu evi almak için aracı olduğunu belirtti. Bende kendisine güvenip 205 bin lira peşinat verdim. Sözleşme yaptık. Yarısını da tapuyu aldığımda ödeyecektim. Ancak 2 yıl geçmesine rağmen bana hala evi ya da parayı vereceğini söyleyip oyalıyor" dedi.