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Tarihi Sinop Cezaevi, 2023’ün ilk aylarında kapılarını açacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Tarihi Sinop Cezaevi, 2023’ün ilk aylarında kapılarını açacak

Yüksek duvarları ve ürpertici inşasıyla ünlü Tarihi Sinop Cezaevi’nde 2 sene önce başlatılan restorasyon faaliyetlerinde sona gelindi. Cezaevi müzesi, geçmişinin yürek sızlatan izleriyle yeni senede yeni yüzüyle ziyaretçilerini kabul edecek.

Hizmet verdiği 112 senede çok sayıda azılı mahkûm ve fikir suçlularını kapsayan Tarihi Sinop Cezaevi, 2000 senesinde sonra müzeye çevrildi. Aradan geçen 20 senede bölgede dark turizmine oldukça katkı sağlayan cezaevi, her sene yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Tarihi Sinop Cezaevi açılıyor TARİHİ SİNOP CEZAEVİ AÇILIYOR

2020'de deAvrupa Birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan 10,5 milyon euro ödenekle restorasyona alındı.

Tarihi Sinop Cezaevi, 2023'ün ilk aylarında yeni yüzüyle ziyaretçilerine kapılarını açacağı bildirildi.

YÜZLERCE YIL TERSANE OLARAK KULLANILDI

Sinop'un önemli bir liman kenti olduğunu vurgulayan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop, Selçuklular tarafından fethedilmesiyle milletimizin ilk denizle tanıştığı il olmuştur. Sinop kalebent bir şehirdir, Alanya gibi. Selçuklular tarafından alınınca Karadeniz'e hâkimiyeti nedeniyle ilk tersanesi de burada kurulmuştur. Aslında cezaevimiz 1214'ten itibaren tersane olarak faaliyete geçmiştir, bu tersane hizmetini 1887 yılına kadar sürdürmüş, 1887 yılından itibaren de cezaevi olarak kullanılmaya başlanmış ve 100 yıl cezaevi olarak kullanılmıştır. 1997'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devriyle beraber de bir cezaevi müzesi ve ören yeri olarak kullanılmaya başlamıştır" diye konuştu.

Restorasyon proje ihalelerinin 2009 yılından itibaren başlandığını söyleyen Vali Karaömeroğlu, "2020 yılında da restorasyon yapım ihalesi yapıldı. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında da cezaevimizi ziyarete açacağız" şeklinde konuştu.

YAŞAM ALANINA DÖNÜŞECEK

Yaklaşık 10,5 milyon euroluk bir proje olduğunu belirten Vali Karaömeroğlu, restorasyonla birlikte cezaevi yaşam merkezi halini alacağını belirterek, "İçeriğinde bin yıllık tersanemizi yansıtan Denizcilik Müzesi olacak, Adalet Müzesi olacak, Kültür Sanat Merkezi olacak. Sanat galerileri, burada kalan ünlü edebiyatçıların eserlerinin olduğu Sanat Edebiyat Müzesi, panellerin yapılabildiği bir yaşam alanına dönecek" ifadelerini kullandı.

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