Tarihi Sinop Cezaevi, 2023’ün ilk aylarında kapılarını açacak

YÜZLERCE YIL TERSANE OLARAK KULLANILDI

Sinop'un önemli bir liman kenti olduğunu vurgulayan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Sinop, Selçuklular tarafından fethedilmesiyle milletimizin ilk denizle tanıştığı il olmuştur. Sinop kalebent bir şehirdir, Alanya gibi. Selçuklular tarafından alınınca Karadeniz'e hâkimiyeti nedeniyle ilk tersanesi de burada kurulmuştur. Aslında cezaevimiz 1214'ten itibaren tersane olarak faaliyete geçmiştir, bu tersane hizmetini 1887 yılına kadar sürdürmüş, 1887 yılından itibaren de cezaevi olarak kullanılmaya başlanmış ve 100 yıl cezaevi olarak kullanılmıştır. 1997'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devriyle beraber de bir cezaevi müzesi ve ören yeri olarak kullanılmaya başlamıştır" diye konuştu.