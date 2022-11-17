İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durum raporunu yayımlayarak içerisinde İstanbul'un da bulunduğu 39 kenti uyardı. Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar arama motorlarında "İstanbul kar ne zaman yağacak?", "İstanbul hava durumu" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki Meteoroloji hangi iller için uyarıda bulundu? İstanbul hava durumu nasıl?
Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 39 il için sarı alarm verilerek uyarıldı. Vatandaşlar "Bugün İstanbul hava durumu nasıl?" "Sarı alarm verilen iller hangileri?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki Meteoroloji hangi iller için uyarıda bulundu? İstanbul hava durumu nasıl? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının birçok ilde etkili olması bekleniyor. Yurda etkisi altına alan soğuk hava dalgası üç gün vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.
İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. Sıcak havaların yerini soğuklara bırakırken, Kasım ayının ortalarında bazı illerde kar yağışı başladı.
Meteoroloji, "Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor." uyarısında bulundu.
SOBA VE DOĞALGAZ KAYNAKLI BACA GAZI ZEHİRLENMESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Batman, Mardin, Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının öngörüldüğü bildirildi. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU YAYINLANDI
Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının 3 gün etkili olması beklenirken, Meteoroloji 5 günlük raporu yayınladı. 5 günlük raporda yağışların etkili olacağı belirtildi.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yayınlanan raporda hafta sonu plan yapanlar için de uyarı geldi. Cumartesi ve pazar günü birçok ilde havanın güneşli olacağı bazı illerde ise yağışların etkili olacağı açıklandı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu( Malatya dışında) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'un batısı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
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