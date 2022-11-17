İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ’den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 39 il için sarı alarm verilerek uyarıldı. Vatandaşlar "Bugün İstanbul hava durumu nasıl?" "Sarı alarm verilen iller hangileri?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki Meteoroloji hangi iller için uyarıda bulundu? İstanbul hava durumu nasıl? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınladı. Yurda giriş yapan soğuk hava dalgasının birçok ilde etkili olması bekleniyor. Yurda etkisi altına alan soğuk hava dalgası üç gün vatandaşları üşütecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu.