17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bitlis Ahlat'ta deprem! Van Gölü'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Bitlis Ahlat'ta deprem! Van Gölü'nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
Bitlis Ahlat’ta deprem! Van Gölü’nde korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van Gölü'nde gece saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 02.57 sıralarında merkez üssü Ahlat ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.17 05:12:54 38.7445 42.5578 5.0 -.- 2.1 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 04:57:12 40.2300 34.3353 8.3 -.- 1.9 -.- MAHMATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.11.17 04:56:59 40.8357 42.8178 13.0 -.- 1.7 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 04:53:11 37.2418 36.3742 5.0 -.- 3.0 3.1 YAZLAMAZLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.17 04:45:14 38.3375 27.1892 3.3 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.17 04:39:37 37.8062 26.4873 3.3 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.17 04:31:48 40.6917 31.6292 6.1 -.- 2.2 -.- KARACASU-(BOLU) İlksel
2022.11.17 04:16:49 40.8333 42.8525 5.0 -.- 2.3 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel


2022.11.17 03:27:40 38.7527 42.5788 4.4 -.- 2.0 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:19:26 38.7600 42.5723 1.2 -.- 2.2 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:08:31 38.7257 42.5945 8.0 -.- 1.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:06:22 38.7523 42.5513 8.3 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:04:37 38.7377 42.5543 5.0 -.- 2.7 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 03:01:59 38.7520 42.5577 5.0 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:57:18 38.7508 42.5758 5.0 -.- 4.0 4.1 ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.17 02:14:13 38.3380 27.2115 2.3 -.- 2.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.17 00:23:55 36.4530 27.1310 7.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 00:12:46 37.2372 36.3993 11.4 -.- 1.2 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:40:21 37.1600 36.4682 11.1 -.- 2.5 -.- KALECIK-HASANBEYLI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:40:07 37.2258 36.4162 5.5 -.- 2.4 -.- CAMICI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.16 23:29:57 39.3885 25.8602 4.2 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.16 23:16:31 38.9143 29.1317 5.4 -.- 1.9 -.- KIZILKOLTUK-SAPHANE (KUTAHYA) İlksel
2022.11.16 23:00:13 37.2223 28.5370 5.1 -.- 1.8 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA