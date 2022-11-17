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Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı

Siirt'te yeni dünyaya gelen hasta bebeğe beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) teşhisi konuldu. Hasta bebek Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı uçakla İstanbul’a gönderildi.

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