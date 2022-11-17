Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki gün önce doğan bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) teşhisi konuldu. UÇAK BEBEK İÇİN HAVALANDI Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alınan bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü. İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN