Bitlis’te ayağı kırılan kedi sekerek acil servisin yolunu tuttu! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü
Bitlis’te ayağı kırılan kedi acil servisin yolunu tuttu. Sekerek hastaneye gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı. Sağlık çalışanları tarafından “Davşo” isminin verildiği sevimli kedi, ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.
Bitlis'te yaşanan olay, Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi.
Ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen sokak kedisi, adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi.
Kedinin acil servisine gelerek kapıdan girişi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarda acil serviste bir süre bekleyen kedi, daha sonra cerrahi müdahale odasından içeriye girdiği görülüyor.
Sağlık çalışanlarının görev yaptığı sırada cerrahi müdahale odasına sekerek giren kedi, adeta yardım istedi.
Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan Hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı.
Hemen acı çeken kediye ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı.
Sağlık çalışanları tarafından "Davşo" isminin verildiği sevimli kedi, sağlık çalışanlarının gösterdiği merhamet ile ara sıra acil servisine gelerek tedavisine devam ediyor.
"ÇALIŞIRKEN İÇERİ BİR KEDİNİN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM VE SEKE SEKE YÜRÜYORDU"
Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini dile getiren Hemşire Abuzer Özdemir; "5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele (organları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürün) aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti" dedi.
"KEDİ YANIMIZDA SICAK BİR YUVA GÖRDÜ"
Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, "Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz" dedi.
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