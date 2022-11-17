Bitlis’te ayağı kırılan kedi sekerek acil servisin yolunu tuttu! İşte sosyal medyanın konuştuğu görüntü

"KEDİ YANIMIZDA SICAK BİR YUVA GÖRDÜ"

Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Özdemir, "Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz" dedi.