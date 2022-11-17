Sezai Karakoç kimdir, ne zaman vefat etti? Diriliş şairi Sezai Karakoç'un şiir ve eserleri neler? İşte usta şairden en güzel sözler, alıntılar
Sezai Karakoç şiirleri ve alıntıları usta şairin ölüm yıl dönümünde gündemdeki yerini aldı. Sezai Karakoç'un hayatı ve neden öldüğü sevenleri tarafından sıklıkla aratılıyor. Diriliş şairi ve fikir adamı olan kıymetli usta Sezai Karakoç'un hayatı merak konusu oldu. Ölüm yıl dönümünde usta şairi anmak isteyenler Sezai Karakoç şiirleri ve alıntılarını araştırıyor. Peki Sezai Karakoç ne zaman, neden öldü?
Sezai Karakoç hayatı vefatının yıl dönümünde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini aldı.Türk edebiyatının kıymetli ve önemli yazarları arasına adını yazdıran Sezai Karakoç kimdir? Diriliş Neslinin Amentüsü, İslamın Dirilişi, Gün Doğmadan gibi pek çok kitabı edebiyatımızla buluşturan Sezai Karakoç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Sezai Karakoç kimdir, ne zaman vefat etti? Sezai Karakoç kitapları neler? İşte Sezai Karakoç'tan alıntılar...
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunan usta yazar 16 Kasım 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu.
SEZAİ KARAKOÇ'UN KISACA HAYATI
22 Ocak 1933 doğumlu olan Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.
Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.
Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu'yu gezdi ve yöre halkını yakından tanıdı. İstanbul'da diriliş dergisini kurdu. Ardından siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başlamış oldu.1990 yılında kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl olmuştur. Ardından 2007 yılında kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu. Yüce Diriliş Partisi başkanlığını günümüzde hala yürütmektedir.
SEZAİ KARAKOÇ'UN ESERLERİ (Kitapları)
- Diriliş Neslinin Amentüsü
- Mevlana
- Yitik Cennet
- İnsanlığın Dirilişi
- Kıyamet Aşisi
- Yunus Emre
- Leyla İle Mecnun
- Diriliş Muştusu
- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
- Ayin Çeşmeler
- Varolma Savaşı
- Günlük Yazılar 3 ( Sur )
- Çağ ve İlham Sevgi Devrimi
SÖZLERİ
"Putlar tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. "
"Benim gözlerim yeşildir. Evet evet, onun gözleri ise kara. Ben günah kadar beyazım, o tövbe kadar kara.
"Umutsuzluk yok! Gün gelir. Gül de açar. Bülbül de öter. "
"Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. "
"Allah'ın yolu kaybolmaz. Ama ondan ayrılan veya onu ihmal eden, bir daha doğmamacasına batar. Yolundan ayrılanlar ise kaybedecektir, Allah'ın kaybı yoktur. "
"Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardı
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır"
''Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın.''
"İslam, ne kadar sade ve insanidir!"
"Müslüman, islamı öyle sağ ve diri, canlı yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin."
"Kendini arayan, yitirmeden bulamaz."
ŞİİRLERİ
- Monna Rosa-ı Aşk ve Çileler
- Anneler ve Çocuklar
- Donuk Aşk
- Kar şiiri
- Ben Kandan Elbise Giydim
- Balkon
- Köse
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