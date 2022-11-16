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İstanbul’da akılalmaz olay! Hırsızlık yaparken yakalandı pişkinliği pes dedirtti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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İstanbul’da akılalmaz olay! Hırsızlık yaparken yakalandı pişkinliği pes dedirtti

İstanbul’da bir hırsız, vatandaşın kapısının önünde brandanın altında duran motosikletinden parça sökerken mahalliye yakalandı. Yaşananlar kameraya yansırken, pişkin hırsızın sözleri pes dedirtti.

İstanbul'da yaşanan olay, önceki gün saat 18.00 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı. Sokaktan uzaklaşan şahıs akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

"BİR PARÇA ÇALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ"

Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz" diye tepki gösterdi.

Pişkin hırsızın tepkisi "bu kadarına da pes" dedirtirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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