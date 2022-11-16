İstanbul’da akılalmaz olay! Hırsızlık yaparken yakalandı pişkinliği pes dedirtti

"BİR PARÇA ÇALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ"

Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz" diye tepki gösterdi.