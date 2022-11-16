Kağıthane’de bir garip kaza! Aracın 25 metreden uçtuğu anlar
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yokuş aşağıya ilerleyen hafif ticari aracın şoförü, frenlerin tutmaması sonucu hemen hemen 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna fırladı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olası bir facianın ucuz atlatıldığı kazaya ilişkin vatandaşlar, aynı yerde ikinci defa bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek hemen tedbir alınmasını talep etti.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 14.30 sularında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde sipariş yetiştirmek için 34 DDP 682 plakalı hafif ticari araçla seyreden 25 yaşındaki Furkan Erdinç, dik bir bayırdan aşağıya inmeye başladı.
Sürücü yokuşta frene bastı fakat iddiaya göre tutmaması sonucu araç kontrolden çıktı.
YAKLAŞIK 25 METREDEN AŞAĞIYA FIRLADI
Yokuş aşağıya hızlanan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulukları kırarak yaklaşık 25 metreden aşağıya uçtu.
Feci kaza kameralara saniye saniye yansırken, araç içerisindeki Furkan Erdinç, hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
ÖLÜMCÜL KAZADAN HAFİF YARALI KURTULDU
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünü hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Muhtemel bir facianın ucuz atlatıldığı kazayla ilgili vatandaşlar, aynı yerde ikinci kez bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek bir an önce önlem alınmasını istedi.
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