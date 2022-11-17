17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2023 ÖNEMLİ GÜNLER TAKVİMİ | Resmi tatiller, bayramlar, özel günler hangi güne denk geliyor?

2023 ÖNEMLİ GÜNLER TAKVİMİ | Resmi tatiller, bayramlar, özel günler hangi güne denk geliyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
2023 ÖNEMLİ GÜNLER TAKVİMİ | Resmi tatiller, bayramlar, özel günler hangi güne denk geliyor?

2023 yılına girmemize kısa bir süre kala önemli günler ve resmi tatillerin ne zaman, hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Haberimizden 2023 önemli günler takvimi üzerinden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 29 Ekim gibi günlerin hangi tarihe denk geldiğini öğrenebilirsiniz.

2023 yılına kısa bir süre kala 2022 yılının sonlarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar, önümüzdeki yılın resmi tatil ve bayramların tarihi ve gününü öğrenmek istiyor. Arama motorların 2023 yılı önemli günler takvimine ulaşmak isteyen kişiler,"Resmi tatiller, bayramlar ne zaman, hangi güne denk geliyor? " sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 önemli günler takvimi...

2023 ÖNEMLİ GÜNLER VE BAYRAMLAR TAKVİMİ

Anneler Günü: 14 Mayıs Pazar

Babalar Günü: 18 Haziran Pazar

Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023

Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023

Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023

Avukatlar günü Çarşamba, 5 Nisan 2023

Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz Cumartesi

Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma- 23 Nisan Pazar

Zafer bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Engelliler haftası: 10-16 Mayıs

Öğretmenler günü: 24 Kasım Cuma

İnsan hakları günü: 10 Aralık Pazar

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Pazartesi

Kutlu doğum haftası: 14-20 Nisan

Demokrasi bayramı Cumartesi, 15 Temmuz 2023

Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi (öğleden sonra): 28 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet bayramı: 29 Ekim Pazar

Hayvanları Koruma Günü: 4 Ekim Çarşamba

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA