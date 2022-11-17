2023 ÖNEMLİ GÜNLER TAKVİMİ | Resmi tatiller, bayramlar, özel günler hangi güne denk geliyor?
2023 yılına girmemize kısa bir süre kala önemli günler ve resmi tatillerin ne zaman, hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Haberimizden 2023 önemli günler takvimi üzerinden Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 23 Nisan, 29 Ekim gibi günlerin hangi tarihe denk geldiğini öğrenebilirsiniz.
2023 yılına kısa bir süre kala 2022 yılının sonlarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar, önümüzdeki yılın resmi tatil ve bayramların tarihi ve gününü öğrenmek istiyor. Arama motorların 2023 yılı önemli günler takvimine ulaşmak isteyen kişiler,"Resmi tatiller, bayramlar ne zaman, hangi güne denk geliyor? " sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2023 önemli günler takvimi...
2023 ÖNEMLİ GÜNLER VE BAYRAMLAR TAKVİMİ
Anneler Günü: 14 Mayıs Pazar
Babalar Günü: 18 Haziran Pazar
Dünya gazeteciler günü Salı, 10 Ocak 2023
Dünya kadınlar günü Çarşamba, 8 Mart 2023
Sevgililer günü Çarşamba, 14 Şubat 2023
Avukatlar günü Çarşamba, 5 Nisan 2023
Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz Cumartesi
Ramazan Bayramı: 21 Nisan Cuma- 23 Nisan Pazar
Zafer bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Engelliler haftası: 10-16 Mayıs
Öğretmenler günü: 24 Kasım Cuma
İnsan hakları günü: 10 Aralık Pazar
İşçi Bayramı: 1 Mayıs Pazartesi
Kutlu doğum haftası: 14-20 Nisan
Demokrasi bayramı Cumartesi, 15 Temmuz 2023
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