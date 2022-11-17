Mersin’de 460 gram doğan bebek 137 günlük yaşam savaşını kazandı! Anne ve bebek alkışlarla hastaneden uğurlandı

"O İÇERİDE NE YAŞADIYSA, BEN DE KAPISINDA AYNI ŞEYLERİ YAŞADIM"

Anne Meryem Sevim, Nazimasu'nun prematüre doğan ikinci bebeği olduğunu, Umut Can adını verdikleri oğullarının 5 yaşına geldiğini söyledi.Bebeğinin hayata tutunmasına katkı sunan sağlık ekiplerine teşekkür eden Sevim, "İkinci kez bu duyguyu yaşadığım için doğuma dua ederek girip çıktım. Sadece bebeğimin sağlıklı olmasını diledim. İkimiz için de risk vardı ama çok şükür iyi gitti. Önce Allah'a, sonra doktor ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar için çok dua ediyorum." diye konuştu.