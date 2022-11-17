Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Kayalıklardan düşerek can verdi
Ankara’nın Mamak ilçesinde taş ocaklarının olduğu yerde arkadaşlarıyla oturduğu esnada kayalıklarda düşen 17 yaşındaki Beytullah Alkan yaşamını yitirdi. Alkan’ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp’tan çıkacak raporun akabinde kesinleşeceği öğrenildi.
Olay, geçen gün gündüz sularında Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, Beytullah Alkan (17) arkadaşlarıyla bölgede bulunan kayalıklarda oturduğu esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.
KURTARILAMADI
Yüksek mesafeden yere çakılan genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan Alkan, ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cansız bedeni Adli Tıp Kurum'una götürülen Alkan'ın aşağı itilme ihtimali de bulunurken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp'tan çıkacak raporun ardından kesinleşeceği öğrenildi.
Talihsiz gencin cansız bedeni Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Ortaköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
"DURUMU AĞIRDI"
Olayın tanıklarından Hüseyin Kara, "Mahallemizde, 19 yaşındaki Beytullah arkadaşımız, arkadaşlarıyla birlikte otururken ya düşmüş ya da atılmış. Kanlar içinde kalmış ve hastaneye götürülürken vefat etmiş. Durumu ağırdı. Bugün de cenazesi var. Polisler araştırıyor. Çok yüksek kayalıklardan düşmüş" dedi.
"KALBİ TEMİZ, İYİ BİR İNSANDI"
Bir diğer tanık İhsan Bağcat Haydar ise "Arkadaşımızdı, aynı mahallede oturuyorduk. İyi çocuktu. Haberini duyunca çok üzüldük. Kayalıklardan düşmüş. Arkadaşlarıyla otururken düşmüş. Kalbi temiz, iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.
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