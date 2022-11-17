Ankara’da 17 yaşındaki gencin kahreden sonu! Kayalıklardan düşerek can verdi

"DURUMU AĞIRDI"

Olayın tanıklarından Hüseyin Kara, "Mahallemizde, 19 yaşındaki Beytullah arkadaşımız, arkadaşlarıyla birlikte otururken ya düşmüş ya da atılmış. Kanlar içinde kalmış ve hastaneye götürülürken vefat etmiş. Durumu ağırdı. Bugün de cenazesi var. Polisler araştırıyor. Çok yüksek kayalıklardan düşmüş" dedi.