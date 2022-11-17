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Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı

Son dakika haberine göre Fatih’te 3 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı. Binada kimsenin yaşamaması ve kapalı olması olası bir faciayı önledi. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken tarihi bina küle döndü.

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