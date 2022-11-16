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Zonguldak’ta araba çarpan yaşlı kadın markete gidip alışveriş yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Zonguldak’ta araba çarpan yaşlı kadın markete gidip alışveriş yaptı

Zonguldak’ta aracın çarptığı kadın, kazadan sonra hastaneye gitmek yerine markete gidip alışveriş yaptı. Bir müddet sonra kadının ayağındaki ağrı artınca olay yerine 112 ekipleri çağrıldı.

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