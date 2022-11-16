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Balıkesir'de yol kontrolünde yakalandı! PKK'lı terörist tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Balıkesir’de yol kontrolünde yakalandı! PKK’lı terörist tutuklandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta terör örgütü PKK/YPG üyesi Suriye uyruklu H.İ. gözaltına alındı. H.İ.’nin Suriye'de, 2010-2011 yıllarında örgütün sözde asayiş biriminde görev yaptığı bildirildi.

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