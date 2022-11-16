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Bursa’da maganda terörü! Defalarca ateş açtı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Bursa’da maganda terörü! Defalarca ateş açtı

Bursa’da asker uğurlama konvoyunda bir maganda, aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre bir maganda, asker uğurlama konvoyunda camdan dışarıya çıkarak havaya tabanca ile defalarca ateş açıp, yoluna devam etti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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