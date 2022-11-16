Sürücünün şoke eden duyarsızlığı kameralara yansıdı! Ambulans dakikalarca siren çaldı yol vermedi
İstanbul Havalimanı yolunda hafif ticari araç, sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa ısrarla yol vermeyip frene bastı Tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi. Yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası kesildi.
Geçen günlerde Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı mevkiinde hareket halindeki bir araç şoförü ambulansı görmezden geldi.
AMBULANSA DUYARSIZ KALDI
Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı.
Yol vermemekte ısrarcı olan sürücü frene bastı.
Yaşananlar, ambulans görevlileri tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜYE 623 LİRA CEZA
Kağıthane Nurtepe mevki TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Görüntülerde yer alan 34 BAN 226 plakalı aracın sürücünün M.Y. olduğu tespit edildi. Sürücü M.Y.'ye "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira ve "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak" maddesinin ihlalinde 196 lira olmak üzere toplam 623 lira idari para cezası kesildi
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