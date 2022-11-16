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Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 19 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu: 19 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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