Huggy Wuggy isimli korkunç oyuncak için flaş karar! İki bakanlıktan görüşme sonrası toplatma kararı
Huggy Wuggy adındaki oyuncak son dönemde gündemde yer alırken uzmanlar ebeveynleri ince keskin dişleri ile bir korku oyunu karakterini andıran oyuncak konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ticaret Bakanlığı ile konu üzerine çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonrası oyuncuların "piyasaya arzının yasaklanması", "piyasadan toplatılması" ve "tüketicilerden geri çağırılması" kararı alındı. Diğer yandan yapılan toplantıda ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündeme gelen "Huggy Wuggy" karakteri görünümlü oyuncakları incelemeye alırken yapılan testlerde 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması" amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle gündeme gelen video oyun karakteri "Huggy Wuggy"nin oyuncaklarının da piyasaya arz edilmesiyle konu incelemeye alındı.
Bakanlık, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirirken oyuncaklar da bu alanda Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünler arasında yer alıyor. Düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı gerekse satış yeri denetimleriyle piyasaya arz edilmiş ürünler kontrol ediliyor.
Söz konusu denetimlerde oyuncaklar, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre numune alınarak analize tabi tutuluyor. Bu incelemeler sonucu kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanıyor. Bu önlemlere ek olarak, söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri "www.guvensizurun.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan ediliyor.
Bu kapsamda Bakanlık tarafından "Huggy Wuggy" karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilirken riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alındı. Yapılan testler sonucu "Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği" gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 10 Kasım'da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS'te paylaşıldı.
OYUNCAK ALIRKEN DİKKAT
Açıklamada, Bakanlığın, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları hassasiyetle sürdüreceği bildirildi.
Açıklamada, oyuncak satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.
Buna göre, CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması, çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altındakiler için oyuncak satın alınırken keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi, risklerden çocukların korunması için önem taşıyor.
BİR AÇIKLAMA DA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN GELDİ
İşte konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama:
Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile gerçekleştirilen yoğun görüşmeler neticesinde, çocukların psikososyal gelişimlerine olumsuz etkide bulunduğu tespit edilen "Huggy Wuggy" oyuncağının piyasada yer almasını, çocuklar arasında yaygınlaşmasını önlemek üzere bir dizi önlem alınmıştır.
Toplantı neticesinde "Huggy Wuggy" karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.
Yapılan testlerde "piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması" amacıyla duyuru yapılmış olup, ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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