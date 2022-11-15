Huggy Wuggy isimli korkunç oyuncak için flaş karar! İki bakanlıktan görüşme sonrası toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gündeme gelen "Huggy Wuggy" karakteri görünümlü oyuncakları incelemeye alırken yapılan testlerde 2 ürün için "piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması" amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle gündeme gelen video oyun karakteri "Huggy Wuggy"nin oyuncaklarının da piyasaya arz edilmesiyle konu incelemeye alındı.

Bakanlık, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirirken oyuncaklar da bu alanda Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünler arasında yer alıyor. Düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı gerekse satış yeri denetimleriyle piyasaya arz edilmiş ürünler kontrol ediliyor.