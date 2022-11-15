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Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Köpek çocuğu ısırdı ortalık savaş alanına döndü!

Büyükçekmece'de sahipli köpeğin bir çocuğun ayağını ısırmasıyla ortalık karıştı. Çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi birbirine girdi. Saldırgan köpeğe vatandaşlar taş atarken, olay yerine kısa sürede gelen bekçi ve polis ekipleri tarafları biber gazı ve havaya ateş açarak ayırdı.

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