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Sivas’ta şehre inen ayı paniği! Fırının kapısını açınca karşısında buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Sivas’ta şehre inen ayı paniği! Fırının kapısını açınca karşısında buldu

Sivas’ın Gemerek ilçe merkezine inen ayı hem şaşırttı hem de korkuttu. Fırını işleten vatandaş kapıyı açtığı esnada karşısında ayıyı buldu. O anları cep telefonu kamerasında kaydetti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde sabaha karşı saat 05.30 sularında ilçe merkezine inen ayı büyük şaşkınlığa sebep oldu.

Fırının kapısını açtı, ayıyla karşılaştı FIRININ KAPISINI AÇTI, AYIYLA KARŞILAŞTI

O anlarda fırın işletmesin de bulunan Mahmut Şahin, dışarıya çıkacağı esnada ayıyla karşı karşıya kaldı.

O ANLARI KAYDA ALDI

Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarılan Şahin'in şaşkınlığı video kaydına yansıdı.

Ayıyı görünce verdiği tepkiler ise izleyenleri gülümsetti.

Şahin'i gören ayı kaçarak uzaklaştı.

Ayı kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu.

"BENİ GÖRDÜKTEN SONRA ÜRKÜP KAÇTI"

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Bu yaşıma kadar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Sabaha karşı saat 05.30 civarında işlettiğim fırının yan sokağında bir ayının aşağıya doğru indiğini gördüm. Heyecanla o anda çok detaylı olarak kayda alamadık fakat ufak çaplı bir video kaydımız var. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Oda beni gördükten sonra ürküp kaçtı. O sırada da peşine sokak köpekleri düştü. Bizde peşinden gittik fakat yetişemedik. İleride yine başka bir vatandaş ayıyı gördüğünü söylemiş. Gördüğümüz iyi oldu fakat İnşallah bir daha gelmez. Kimsenin de karşılaşmasını istemem" şeklinde konuştu.

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