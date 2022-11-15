Sivas’ta şehre inen ayı paniği! Fırının kapısını açınca karşısında buldu

"BENİ GÖRDÜKTEN SONRA ÜRKÜP KAÇTI"

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, "Bu yaşıma kadar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Sabaha karşı saat 05.30 civarında işlettiğim fırının yan sokağında bir ayının aşağıya doğru indiğini gördüm. Heyecanla o anda çok detaylı olarak kayda alamadık fakat ufak çaplı bir video kaydımız var. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Oda beni gördükten sonra ürküp kaçtı. O sırada da peşine sokak köpekleri düştü. Bizde peşinden gittik fakat yetişemedik. İleride yine başka bir vatandaş ayıyı gördüğünü söylemiş. Gördüğümüz iyi oldu fakat İnşallah bir daha gelmez. Kimsenin de karşılaşmasını istemem" şeklinde konuştu.