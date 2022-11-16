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Bursa’da sigara içerken söndürmeyi unutan adam uyuyunca kendi de yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Bursa’da sigara içerken söndürmeyi unutan adam uyuyunca kendi de yandı

Bursa’da evinde sigara içtikten sonra söndürmeyi unutan adam, uyuyakalınca bir müddet sonra kendisi de alevlerin ortasında kaldı. Dumanların çıktığını gören üst komşusu koşarak yangına müdahalede bulunurken, alevlerin ortasında kalan adam ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesine bağlı Kemer Çeşme Mahallesi, Ayşen Sokak üzerinde bulunan tek odalı bir evde meydana geldi.

SİGARA YANAKREN UYUYAKALDI

İddiaya göre hurdacılık yapan 42 yaşındaki Muammer Koyun, eve geldiğinde yanında bulundurduğu sigarayı içmek için yaktı.

Sigara içerken uyuyakalınca kendisi de yandı SİGARA İÇERKEN UYUYAKALINCA KENDİSİ DE YANDI

Sigara içerken bir süre sonra uyuyakalan adam alevlerin içinde kaldı.

İMADADINA KOMŞUSU KOŞTU

Üst katta televizyon izleyen komşusu ise dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirerek aşağı inip alevlerin yükseldiği yere girdi.

Arkadaşının alevlerin içinde kaldığını gören Abdullah D. ilk müdahaleyi suyla yapmaya çalıştı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yaralanan adam sağlık ekiplerine teslim edilip Muammer Koyun Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekipleri ufak çaplı yangının sigaradan çıktığını tespit etti.

EKİPLER YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞINI TESPİT ETTİ

Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D. "Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti" dedi.

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