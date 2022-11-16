Bursa’da sigara içerken söndürmeyi unutan adam uyuyunca kendi de yandı

EKİPLER YANGININ SİGARADAN ÇIKTIĞINI TESPİT ETTİ

Yangına ilk müdahalede bulunan üst komşu Abdullah D. "Yukarıda televizyon izliyordum. Aşağıdan duman geldiğini gördüm. Hemen alt kata indim. Baktım arkadaşım alevlerin içinde kalmış. Hemen su dökerek müdahale ettim. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi. Hurdacılık yapan gariban bir adamdı. Muhtemelen sigara içerken uyuyakalmış. Ekipler yangının sigaradan çıktığını tespit etti" dedi.