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Konya’da 8 yaşındaki Eymen’in kahreden sonu! Traktör ile römork arasında sıkışarak can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Konya’da 8 yaşındaki Eymen’in kahreden sonu! Traktör ile römork arasında sıkışarak can verdi

Konya'nın Çumra ilçesinde babası Yılmaz Ergen'in, manevra yaptığı traktör ile takmak istediği römorkun arasında sıkışıp kalan 8 yaşındaki Hasan Eymen Ergen, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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