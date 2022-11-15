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Erzurum'da alacak kavgası: 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Erzurum’da alacak kavgası: 3 kişi yaralandı

Erzurum'da alacak meselesi yüzünden iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan A.Y. ile Z.A. ambulanslarla, S.B. ise iş yerindeki arkadaşları tarafından Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.

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