Kocaeli’de gözü dönen baba oğlunun boğazını sıkarak öldürdü
YAŞAM DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası Şakir Şen'in boğazını sıkması sonucu bilincini kaybeden 23 yaşındaki Yunus Şen, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ise tutuklandı.
Olay, geçen akşam sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede gerçekleşti.
VURMAYA ÇALIŞINCA BOĞAZINI SIKTI
Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen arasında tartışma çıktı. Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Şakir Şen'i gözaltına aldı.
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