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Kocaeli’de gözü dönen baba oğlunun boğazını sıkarak öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Kocaeli’de gözü dönen baba oğlunun boğazını sıkarak öldürdü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı babası Şakir Şen'in boğazını sıkması sonucu bilincini kaybeden 23 yaşındaki Yunus Şen, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba ise tutuklandı.

Olay, geçen akşam sularında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede gerçekleşti.

VURMAYA ÇALIŞINCA BOĞAZINI SIKTI

Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen arasında tartışma çıktı. Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, Şakir Şen'i gözaltına aldı.

BABA TUTUKLANDI

İzmit'te oğlu Yunus Şen'in boğazını sıkarak ölümüne neden olan Şakir Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şakir Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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