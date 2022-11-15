Kocaeli’de gözü dönen baba oğlunun boğazını sıkarak öldürdü

VURMAYA ÇALIŞINCA BOĞAZINI SIKTI

Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen arasında tartışma çıktı. Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.