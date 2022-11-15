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Hatay'da korku dolu anlar: Eve girmek için terastan sarktı! Halat kısa kalınca asılı kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Hatay’da korku dolu anlar: Eve girmek için terastan sarktı! Halat kısa kalınca asılı kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde anahtarını evinde unutunca 4 katlı binanın terasından bacağına bağladığı halatla sarkarak birinci kattaki evine girmeye çalışırken asılı kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Süleymaniye Mahallesi'nde 4 katlı binanın birinci katında oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, evinin anahtarını içerde unutunca kapıda kaldı.

BACAĞINA İP BAĞLADI VE AŞAĞI SARKTI

Binanın terasına çıkan Çelikdemir, bulduğu halatın bir ucunu buradaki bir demire diğer ucunu da bacağına bağlayarak halatla aşağıya sarktı.

Evinin açık olan penceresine bu şekilde ulaşmaya çalışan Çelikdemir, halat kısa gelince binanın dış cephesinde asılı kaldı.

Çelikdemir'in yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatı keserek Çelikdemir'i evin içine çekti.

BACAĞI MORARDI

Kurtarılan ancak taktığı halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.

Terastan böyle sarktı TERASTAN BÖYLE SARKTI

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