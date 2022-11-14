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Van'da terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2022
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Van’da terör operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 07-13 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar 5 PKK şüphelisini yakaladı. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Van'da, geçen hafta gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 07-13 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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